Zuidelijke ring is komend weekend dicht tussen Westerbroek en Euvelgunne

Kaart via Groningen Bereikbaar

Aannemerscombinatie Herepoort gaat komend weekend aan de slag met het meest oostelijke deel van de zuidelijke ringweg. Daarom is de ringweg vanaf vrijdagavond dicht tussen Westerbroek en knooppunt Euvelgunne. In de nachten wordt ook het gehele knooppunt Euvelgunne afgesloten.

De weg is overdag slechts in één richting dicht voor het verkeer in de richting de stad. Omrijden richting de oostelijke ringweg kan dan via de Europaweg, het Damsterdiep en de Rijksweg naar Ring Oost. Verkeer uit de richting Hoogezand wat naar de zuidelijke ringweg richting Assen of Drachten wil, rijdt om via Westerbroek, de Europaweg en neemt vervolgens bij de Bornholmstraat de nieuwe oprit nemen naar de zuidelijke ringweg.

Knooppunt Euvelgunne gaat in de nachten van aankomend weekend helemaal dicht tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Dat betekent dat de N7 ook in de andere richting dicht is, van Westerbroek tot knooppunt Euvelgunne. Ook de zuidelijke ringweg is dan dicht tussen Euvelgunne en de Europaweg in beide richtingen. Op de oostelijke ringweg (N46) is de toerit vanaf Meerstad richting Hoogezand dicht afgesloten, evenals de toerit vanaf de Rijksweg.