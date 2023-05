Zorgen bij raads- en Statenfracties over tachtig PGB-zorgaanbieders met strafblad in gemeente

Foto: Marta Posemuckel via Pixabay

Tachtig aanbieders van PBG-zorg in de gemeente Groningen hebben een strafblad en dat is zorgelijk. Dat stellen de raadsfracties van de Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV en de Statenfractie van Groninger Belang. De partijen willen daarom weten hoe in de gemeente en de provincie wordt gecontroleerd op mogelijke fraude en andere misstanden door aanbieders van deze zorg.

RTL Nieuws publiceerde woensdag cijfers van overheidsplatform Zicht op Ondermijning, waaruit blijkt dat in de gemeente Groningen tachtig zorgverleners werkzaam zijn bij gebruikers van zorg via een Persoonsgeboden Budget (PGB). Alleen al in de Korrewegwijk zijn dat er zeker tien. Uit het onderzoek blijkt ook dat deze aanbieders vaak meer geld vragen dan collega-aanbieders zonder strafblad, wat erop zou kunnen duiden dat deze aanbieders geneigd zijn opnieuw in de fout te gaan, onder meer via fraude.

“Het nieuws is een zeer onwenselijke ontwikkeling en wij willen precies weten hoe dit kan”, zegt Yaneth Menger, raadslid van Stadpartij. Dennis Ram (fractievoorzitter PVV) vult aan: “Hoe voert de gemeente controle uit op mensen die zorg aan gaan bieden of dat al doen, wat betreft de achtergrond van deze aanbieders?”.

De drie partijen dienen samen vragen in bij de gemeentebesturen van Groningen en Westerkwartier en het provinciebestuur over de kwestie. De partijen erkennen dat Groningen, met 180 aanbieders van PGB-zorg en een strafblad in de provincie, nog aanzienlijk onder het landelijke gemiddelde zit. Toch vinden de fracties de cijfers zorgelijk, aldus Bram Schmaal, Statenlid voor Groninger Belang: “Wat zijn de colleges van plan om ervoor te zorgen dat mensen die zorg nodig hebben, al dan niet met een Persoonsgebonden Budget, dat van betrouwbare zorgverleners kunnen krijgen?”