Zorgen bij provinciale politiek over mogelijk langer open houden van gaswinningslocaties

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Politieke partijen in de provincie zijn bezorgd over de geluiden uit Den Haag over het mogelijk langer op de waakvlam houden van gaswinningslocaties in de provincie.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de winningslocaties in oktober van dit jaar definitief te sluiten. Het sluitingsproces is ook onomkeerbaar. Na het sluiten kunnen de putten niet opnieuw open. De Gasunie zegt nu echter dat dit misschien niet een goed plan is. Vanwege de geopolitieke situatie in de wereld, en de kans op koude winters, is het verstandig om juist geen onomkeerbare stappen te ondernemen. Het gevolg van het langer op de waakvlam houden betekent dat er meer gas uit de Groningse bodem wordt gewonnen dan eerder is afgesproken.

Dries Zwart (Partij voor het Noorden): “Het maakt ons heel onrustig”

“Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw heeft laten weten dat de winningslocaties waarschijnlijk in oktober worden gesloten”, vertelt fractievoorzitter Dries Zwart van de Partij voor het Noorden. “En daar ga je al hè? Waarschijnlijk in oktober. We hebben afspraken gemaakt dat de gaskraan dicht moet. En nu blijft de deur op een kier staan, en dat maakt ons heel onrustig.”

“We willen dat mensen veilig zijn”

Zwart: “Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft iedere keer laten weten dat welke vorm van gaswinning dan ook niet de veiligheid met zich mee brengt die wij wensen. Het gaat niet alleen om schadeherstel en het veiliger maken van woningen. We willen dat mensen in Groningen zich gehoord voelen, dat ze veilig zijn. Dat ze net zo veilig in hun woning kunnen vertoeven als mensen in andere provincies.”

“Dit was niet de afspraak”

De boodschap klinkt ook vreemd wanneer je bedenkt dat er een dik rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie op tafel ligt. “Het is belangrijk dat we weten waar we aan toe zijn. Als de gaskraan nu definitief dicht wordt gedraaid, dan zal de bodem nog tien tot twintig jaar onrustig zijn. En dan kunnen we huizen allemaal veilig gaan maken, maar wat wij willen is dat kinderen niet meer onder banken hoeven te kruipen wanneer zich een aardbeving voor doet. Die stress, die spanning, daar willen wij vanaf. En we willen dat men zich houdt aan de afspraken. Er zou zoveel kubieke meter gas gewonnen worden. Met het langer open houden van de winningslocaties neemt dat toe. En dat was niet de afspraak.”

Bram Schmaal (Groninger Belang): “Vertrouwen dat het kabinet woord houdt”

Fractievoorzitter Bram Schmaal van Het Groninger Belang maakt zich niet direct zorgen: “Ik heb er vertrouwen in dat de locaties in oktober dicht zullen gaan. Dat wordt versterkt door de uitspraken van Shell die letterlijk gezegd hebben dat Groningen dicht kan. En Shell is in deze een belangrijke speler. En het kan ook gewoon dicht. Als je kijkt waar het gas uit Groningen gebruikt wordt, dan is dat behalve in eigen land ook in België, Duitsland en Frankrijk. Duitsland heeft als belangrijke afnemer de afgelopen maanden grote vorderingen gemaakt op het gebied van LNG. Dus de wereld is echt anders aan het worden. Dus ik heb er vertrouwen in dat het kabinet woord houdt, en als dat niet gaat gebeuren, dan gaan wij stappen nemen om het wel gedaan te krijgen.”

“Er is altijd wel een reden te vinden om iets open te houden”

Toch gebruikt de staatssecretaris de woorden ‘waarschijnlijk’ en ‘geopolitieke situatie’. Schmaal: “Er is altijd wel een reden te vinden om iets open te houden. Maar we hebben ook afspraken gemaakt. En als je nu kijkt naar de afgelopen winter. Er is geen tekort geweest. Er is alleen geroepen dat er veel minder gas is gebruikt. Je moet nu gewoon je afspraken nakomen. En als er zorgen zijn dan plaats je in de Eemshaven een tweede LNG-terminal.”

Agnes Bakker (SP): “Er is maar één besluit mogelijk”

Agnes Bakker is fractievoorzitter van de SP: “Als je kijkt hoe er in de Staten gereageerd wordt, dan wil eigenlijk elke partij dat de gaswinning gestopt wordt. Als SP willen wij het liever nog vandaag dan morgen. En realiseer je wel dat als het in oktober gesloten wordt, dat het al een jaar later is dan voormalig minister Eric Wiebes (VVD) beloofd heeft. En deze hele discussie is pijnlijk. We hebben laatst een emotionele staatssecretaris gezien die reageert op het rapport, maar ondertussen de deur naar 2024 op een kier houdt. Mentaal doet zoiets heel veel. Er is maar één besluit mogelijk en dat is stoppen met de gaswinning in Groningen.”

“Voor het kabinet is de eerste stap al moeilijk”

Bakker noemt het de eerste stap. “Er moet in Groningen heel veel gebeuren. Schadeherstel. Opknappen van woningen. De mentale aspecten. Maar het begint allemaal met het sluiten van de winningslocaties. En voor het kabinet is het al moeilijk om zelfs die stap te zetten. In Den Haag heeft men de mond vol van een betrouwbare overheid. Jongeren en kinderen in het gaswinningsgebied hebben geen vertrouwen in de overheid. Laat ik heel duidelijk zijn, door op deze manier te blijven communiceren, en niet om stappen te zetten, zal die situatie alleen maar verslechteren. De winningslocaties moeten dicht, er moet beton op, en het moet nooit meer open kunnen. En daarna zal er hard gewerkt moeten worden aan schadeherstel, en het investeren in bewoners in het bevingsgebied.”