‘Zondag zonnige perioden, komende week kouder en kans op buien’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Na een weekend met aangename temperaturen wordt het de komende week kouder. Ook kan er dan een bui gaan vallen.

Zondag is het wisselend bewolkt weer waarbij de zon veel ruimte krijgt. Het wordt 19 of 20 graden. Gedurende de dag ontstaan er dikkere stapelwolken die plaatselijk uit kunnen groeien tot een regen- of onweersbui. De wind komt uit het noordoosten tot oosten en is zwak. In de nacht van zondag op maandag kan het afkoelen tot 8 graden. Op maandag is het wisselend bewolkt en wordt het 14 of 15 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog al is een lokaal buitje niet helemaal uit te sluiten.

Dinsdag is er meer bewolking maar zijn er ook brede opklaringen. Plaatselijk valt een buitje en met een matige noordenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 12 of 13 graden. Op woensdag zijn de veranderingen klein waarbij het met 10 graden wel veel te koud is voor de tijd van het jaar.