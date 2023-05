‘Zondag zon en later kans op buien, komende week lagere temperaturen’

Foto: Joris van Tweel

Na een paar mooie voorjaarsdagen gaat de temperatuur de komende dagen een stap terug doen. Voor het zover is wacht eerst nog de zondag waarbij het 20 graden kan worden.

Zondag begint de dag met zon, hoewel er ook bewolking aanwezig is. In de middag krijgt de zon meer ruimte. Bij een zwakke wind uit noordwestelijke richting wordt het 19 of 20 graden. In de avond is er kans op felle onweersbuien. Het KNMI heeft voor de avonduren code geel afgegeven. In de nacht van zondag op maandag blijft de kans op buien aanwezig. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 of 15 graden.

Ook op maandag is er de kans op buien, hoewel de zon zich ook laat zien. Het kan 20 of 21 graden worden. Vanaf dinsdag doet de temperatuur een stap terug. Bij veel bewolking wordt het 12 of 13 graden. Het blijft droog. In de middag is er een glimp van de zon mogelijk. Op woensdag zijn de veranderingen klein, hoewel er dan wel wat meer kans lijkt op een bui.