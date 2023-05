Zo ziet de Maaslaan er vanaf half augustus uit

Impressie via Aanpak Ring-Zuid

Aannemerscombinatie Herepoort is ongeveer een maand geleden begonnen met de herinrichting van de Maaslaan. De straat aan de noordkant van het Julianaplein, die parallel loopt aan de zuidelijke ringweg, is nog drie maanden dicht. Aanpak Ring-Zuid deelde vrijdagmiddag een impressie van de straat, zoals deze er vanaf half augustus uit moet gaan zien.

De Maaslaan krijgt, net als het Hoornsediep, een nieuwe inrichting. De straat houdt na de herinrichting haar tweerichtingsverkeer en fietsers kunnen de nieuwe Papiermolentunnel bereiken vanaf de straat. Ook de parkeerplaatsen blijven behouden, maar wel haaks op de weg. In eerste instantie waren aan beide zijden van de weg langsparkeerplaatsen ingetekend, maar deze komen te vervallen.

Nieuw is de verbindingsweg voor autoverkeer tussen de Brailleweg en de Hereweg. Deze weg komt te liggen tussen de Maaslaan en de zuidelijke ringweg. De nieuwe verbindingsweg en de Maaslaan hebben geen verbinding met elkaar en zijn van elkaar gescheiden door een groenstrook. Hierin komen bomen. Ook komen er geluidsschermen langs de ringweg en langs de verbindingsweg.

De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 18 augustus. De klus is verdeeld in drie fases, waarbij telkens een derde van de Maaslaan is afgesloten. Op dit moment is het gedeelte tussen de Amstelstraat en de Lauwersstraat aan de beurt. Op 2 juni verschuiven de werkzaamheden een stukje naar het oosten. Half juli is het meest oostelijke deel van de straat aan de beurt.