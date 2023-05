Zingende buschauffeur lanceert lied op Hoofdstation

Foto: Paul Blom

Zingende buschauffeur Burdy lanceerde vrijdagochtend zijn nieuwe single ‘Welkom in de Bus’ op het Hoofdstation van Groningen. Met de actie promoot hij niet alleen zijn eigen muziek, maar wil hij ook meer mensen het openbaar vervoer in lokken.

De presentatie vond plaats in de vroege ochtend en geheel in stijl, met drie danseressen en een oude, gele GADO-bus op de achtergrond. “Het liedje leeft nu al”, vertelt Bert Schaap, de echte naam van de Groningse zanger. “We hopen dat het succes heeft. Ik ben zelf buschauffeur en ik wilde graag zingen over de bus. Ik doe het inmiddels al weer tien jaar en ik wilde zingen over het geweldige vak. Ik kan het iedereen aanbevelen.”

Het nummer, geschreven door Wat Aans (Rik Baptist, Teun Heuvel en Jeroen Russchen), is ook bedoeld om meer mensen de bus in te krijgen. De actie sluit dan ook aan op de Broezz’n-actie van Qbuzz, waarmee twee mensen in het weekend en de vakanties een dag lang voor 12,50 euro door Groningen en Drenthe kunnen reizen. Schaap vertelt: “Deze actie moet ervoor zorgen dat er meer mensen met de bus gaan. De mensen hebben altijd lol bij mij in de bus en ik hoop dat ze binnenkort binnenkomen met: ‘Hey Birdy, welkom in de bus!’”

De clip voor de single van Birdy werd al eerder opgenomen en is hieronder te zien: