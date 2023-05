Zestig doedelzakspelers van Canadese regiment The Black Watch lopen door Stad (foto’s)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het geluid van de doedelzak was woensdagavond niet te missen in de Groningse binnenstad. Soldaten van het Canadese regiment The Black Watch marcheerden door de binnenstad. Onder hen zestig doedelzakspelers.

De Canadezen traden daarmee in de voetsporen van hun landgenoten die in 1945 een belangrijke rol hebben gespeeld bij de bevrijding van Stad. Zo werden ze ingezet bij de strijd om het Noorderplantsoen. De Duitsers hadden zich daar ingegraven en door vlammenwerpers en sluipschutters in te zetten probeerde men de Canadezen op afstand te houden. Eén van de leden van The Black Watch kwam daarbij om het leven. Deze militair werd woensdagochtend geëerd bij een herdenking op de begraafplaats in Hoogkerk.

Nieuwsfotograaf Mike Weening maakte een filmpje van de stoet die door de binnenstad trok.

Oosterstraat

Woensdagavond liep men de route die in april 1945 ook is gelopen. Eerder deze week vertelde Joël Stoppels van Battlefield Tours dat muziek belangrijk was. Het zorgde er bijvoorbeeld voor dat soldaten werden aangemoedigd om verder te vechten. De doedelzakspelers maken onderdeel uit van The Pipes and Drums van het regiment. Bij de parade liep men van de Oosterstraat naar het Martinikerkhof.