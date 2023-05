Wouter van Doeverenplein weer open voor verkeer

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Wouter van Doeverenplein kan weer gebruikt worden door het wegverkeer. De afgelopen drie maanden was de weg afgesloten.

De afsluiting begon op 1 februari. De weg, vlakbij het UMCG, verbindt de J.C. Kapteynlaan en de S.S. Rosensteinlaan, was dicht vanwege werkzaamheden van energiebedrijf TenneT. De afgelopen drie maanden zijn ondergrondse hoogspanningskabels vervangen die zich tussen de hoogspanningsstations Hunze en de Bloemsingel bevinden. De kabels moesten vervangen worden om de levering van elektriciteit in Stad te kunnen blijven garanderen.

Flink gat

De oude kabel was zestig jaar oud en deze is vervangen door een kabel waar meer stroom door kan. De reden dat de weg zo lang was afgesloten had een technische oorzaak. De kabels zijn namelijk aangelegd via ondergrondse boringen. Echter bij dit kruispunt moest de kabel een scherpe bocht maken en dat was niet mogelijk met de huidige boortechnieken. Daarom moest er een flink gat worden gegraven.

Fietsers en voetgangers konden de afsluiting de afgelopen maanden wel passeren. Het wegverkeer werd omgeleid. Vanaf nu kunnen auto’s en bussen dus weer via het plein rijden.

Verslaggever Johannes Rienks maakte een reportage over de werkzaamheden: