Wolkbreuk zorgt voor wateroverlast in Haren: “Straten staan helemaal blank”

Foto: Rolf Hiemstra

Een forse regenbui zorgt zaterdagmiddag in Haren voor overlast. Bewoners vertellen dat straten blank staan en dat de riolering het niet aan kan.

“Het is rond 14.30 uur begonnen met regenen”, vertelt Rolf die aan de Anjerlaan woont. “Het heeft het afgelopen uur flink gehoost. Inmiddels wordt het weer wat droger, maar de straten staan helemaal blank. De riolering kan het niet verwerken. Even verderop zie ik een auto stilstaan die de knipperlichten heeft ingeschakeld. Een andere auto reed zojuist voorbij wat voor een hele golf zorgde. Ik vraag me af of het slim is om met je auto door zoveel water te rijden.”

De brandweer van Haren is inmiddels ingeschakeld. Zij moeten onder andere in actie komen aan de Esstukken voor wateroverlast.

