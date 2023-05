“Woensdag wolkenvelden en later opklaringen, op Bevrijdingsdag regen maar ook zon”

Foto: Joris van Tweel

Stabiel voorjaarsweer wil het voorlopig nog niet worden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen de temperaturen de komende dagen op, maar neemt ook de kans op regen toe.

“Woensdag zijn er wolkenvelden en klaart het af en toe op”, vertelt Kamphuis. “In de middag winnen opklaringen terrein en wordt het rond de 13 graden. De noordoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden en wordt het met 17 of 18 graden een stuk warmer. De oostenwind is matig, rond windkracht 3. In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het in het tweede deel van de nacht regenen. Op vrijdag, Bevrijdingsdag, trekt het regengebied in de ochtend naar het noordoosten weg. Daarachter breekt de zon af en toe door en loopt de temperatuur op naar 17 tot 19 graden. Gaandeweg de middag ontstaan enkele stevige en plaatselijke buien met daarbij kans op een slag onweer en veel regen. In de avond trekken de buien naar het oosten weg.”

“Op zaterdag is het wisselend bewolkt weer waarbij de kans op een bui aanwezig, maar klein, is. Het wordt 17 of 18 graden. Zondag neemt de kans op een paar buien later op de dag toe. Ook dat kunnen weer stevige buien zijn. Na het weekend trekt een vlak lagedrukgebied de Noordzee, en uiteindelijk ons land, op. Aan de temperatuur verandert weinig en ook het weerbeeld blijft onstabiel. Dat betekent geregeld buien, afgewisseld door zonnige perioden.”

