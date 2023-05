“Woensdag wisselend bewolkt, komende dagen flink wat zon”

Foto: Joris van Tweel

De zon zal zich de komende dagen steeds vaker laten zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis ligt de temperatuur in het aanstaande weekend rond de 20 graden.

“Woensdag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 13 of 14 graden. De noordelijke wind is matig, windkracht 3 tot 4. Donderdag, Hemelvaartsdag, zijn er wolkenvelden maar klaart het ook af en toe, en later op de dag zelfs geregeld, op. Het blijft droog en het wordt rond de 15 graden. De noordoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Vrijdag zijn er flinke perioden met zon afgewisseld door een paar wolkenvelden. Ook dan blijft het droog en loopt de temperatuur op naar 17, lokaal 18 graden. De noordoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.”

“Als we naar het weekend kijken: zaterdag verloopt droog. Er zijn flinke perioden met zon en in de loop van de dag komt er wat bewolking vanuit Duitsland binnen schuiven. De temperatuur loopt op naar 18 tot 20 graden bij een naar matig toenemende noordoostenwind- tot oostenwind, windkracht 4. Langs de Wadden en boven het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. Zondag zijn de veranderingen klein. Zonnige perioden met vooral in de loop van de dag wat stapelwolken bepalen het weerbeeld. Er waait een matige, en bij zee vrij krachtige, noordoostenwind bij 19 tot 21 graden als maximumtemperatuur. Buien blijven waarschijnlijk boven Duitsland liggen zodat ook het weekend met een droge dag eindigt.”

