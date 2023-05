“Woensdag veel bewolking en lichte regen, in het weekend 20 graden”

Foto: Joris van Tweel

Droog en stabiel voorjaarsweer lijkt nog altijd niet in zicht. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het komend weekend wel 20 graden worden.

“Woensdag is er veel bewolking en valt er hier en daar nog wat lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag blijft het droog en klaart het af en toe op. Het wordt 16 of 17 graden bij een zwakke of matige wind, die draait van het westen naar het noordwesten, kracht 2 tot 3. Donderdag is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag volgt regen.”

“Vrijdag zijn er perioden met zon en trekken er enkele wolkenvelden over. Het wordt 19 of 20 graden en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het weekend geeft zaterdag vrijwel overal droog weer. Met geregeld zon wordt het ongeveer 20 graden. Er staat niet al te veel wind uit het noordoosten. Zondag kan het nog een graad warmer worden. Er zijn flinke zonnige perioden, en later op de dag neemt de kans op een bui toe. Maandag lijkt er aan dit licht onbestendige maar redelijk milde weertype weinig verandering te komen. Daarna lijkt een invallende noordelijke stroming voor wat koeler weer te gaan zorgen. De kans op een bui blijft.”

