“Woensdag flinke zonnige perioden, in weekend 21 tot 23 graden”

De komende dagen laat de zon zich vaak zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het komend weekend wel eens 21 tot 23 graden worden.

“Woensdag zijn er flinke zonnige perioden, afgewisseld door een paar onschuldige stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Er zijn grote temperatuurverschillen in de provincie: zo wordt het 14 graden in het kustgebied tot 21 in het zuidoosten. De noordelijke wind is zwak of matig, rond windkracht 2 of 3. Donderdag zijn er eerst wolkenvelden waarbij er kans is op een spatje motregen. Later in de ochtend, of pas in de middag, breekt de zon door. Met 15 of 16 graden als maximumtemperatuur, is het weer frisser. De noordelijke wind is matig, rond windkracht 3.”

“Vrijdag zijn er mogelijk enkele wolkenvelden, maar breekt de zon vanuit het noordoosten breeduit door. Opnieuw zijn er flinke temperatuurverschillen met 14 of 15 graden in het kustgebied tot 21 in het zuidoosten. De noordoostenwind is matig, rond windkracht 3. Het weekend geeft op zaterdag veel zon en met 21 tot 23 graden warmt het verder op. Doordat de wind een groot deel van de dag uit het oosten waait deelt ook het Waddengebied dit keer mee in het thermische feestje. Verder is de wind niet al te sterk, rond windkracht 3. Zondag draait de wind opnieuw naar de noordhoek en zijn de temperatuurverschillen terug: het wordt 14 tot 20 graden en naast zonnige perioden drijven er ook enkele wolkenvelden van de Noordzee over.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.