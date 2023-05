“Woensdag af en toe zon, komend weekend zonovergoten”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De temperatuur gaat de komende dagen geleidelijk aan klimmen om komend weekend rond de 20 graden uit te komen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we op zaterdag en zondag de zon ook vaak te zien.

“Woensdag blijft het droog en is er af en toe zon”, vertelt Kamphuis. “De meeste zonneschijn is er in het noordwesten van de provincie. Elders zijn de wolken hardnekkiger. Bij een matige noordenwind, windkracht 3, wordt het 14 of 15 graden. Op donderdag is er meer ruimte voor de zon. Maar door een toenemende noordenwind, windkracht, blijft de temperatuur op 14 of 15 graden steken. Het blijft wel droog.”

Veel zon op zaterdag

“Vrijdag krijgen we te maken met ‘Noordzeewolken’, die hardnekkig zijn en een groot deel van de dag de overhand zullen houden. Het blijft wel droog, maar met 12 tot 13 graden, en een frisse noordooster, windkracht 3 tot 4, is het behoorlijk fris. Zaterdag stroomt er drogere, en ook warmere, lucht ons gebied binnen. Het belooft een zonovergoten dag te worden waarbij de temperatuur oploopt naar 18 of 19 graden. In het kustgebied is het enkele graden koeler. De wind komt uit het oosten tot noordoosten en is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.”

Pinksteren

“Op Pinksterzondag komt daar waarschijnlijk nog een vergelijkbare dag achteraan. Ook dan is het zonnig en schommelt de temperatuur rond de 18 tot 20 graden met de hoogste waarden diep landinwaarts. De noordoostenwind is matig, rond windkracht 3. Pinkstermaandag keert de wind terug naar het noorden en heeft het er alle schijn van dat er koele lucht vanaf de Noordzee onze provincie binnen lekt. Dat zal gepaard gaan met enkele wolkenvelden en de temperatuur zakt terug naar 14 of 15 graden. Dinsdag zijn de veranderingen klein.”

