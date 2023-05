‘Wie verleende zaterdag hulp aan gewonde fietser langs Rijksweg?’

De politie is op zoek naar een getuige van een ongeluk tussen een fietser en een scooter op de Rijksweg.

Dit ongeluk vond afgelopen zaterdag plaats tussen 16:45 uur en 17:00 uur ter hoogte van huisnummer 4, nabij de bushalte. Bij het ongeluk raakte de fietser gewond.

Een getuige zou hierbij hulp hebben verleend. Als jij de getuige bent of weet wie dat is, neem dan contact op met de politie. Dat mag ook als je meer weet over het ongeluk of er camerabeelden van hebt gemaakt. Je kan de politie bereiken via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7060. Houd daarbij zaaknummer 2023129547 bij de hand.