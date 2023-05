Wethouder niet bereidt om met ABN Amro in gesprek te gaan over ‘vijandige architectuur’

Foto: Rieks Oijnhausen

Het gemeentebestuur is niet bereidt om met ABN Amro in gesprek te gaan over de ‘vijandige architectuur’ die vorige week is aangebracht bij het kantoor op de Grote Markt. Dat liet wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer woensdag weten.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van de fracties van GroenLinks en PvdA. Rozemarijn Gierkink van laatstgenoemde partij: “Vorige week zijn er strips aangebracht op de gevel van het kantoorpand. Hierdoor kunnen mensen er niet meer zitten. Enkele jaren geleden moesten de bankjes worden weggehaald. En nu is er helemaal geen zitplek meer. En dat baart onze fractie zorgen. Want het aantal plekken waar je gratis kunt zitten, neemt hierdoor af. En door de strips kun je er als dakloze ook niet meer slapen wanneer onverhoopt de nachtopvang geen plekken meer beschikbaar heeft.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Het is lelijk”

Femke Folkerts van GroenLinks: “De strips zijn onwenselijk. En het is ook lelijk. Als je puur naar de architectuur kijkt, dan had deze vergunning niet verleend mogen worden. Afgezien van mensen zonder een vaste woon- of verblijfplaats die op deze locatie sliepen, gaat het ook om plekken waar je veilig kunt zitten. De Grote Markt is daar een hele goede plek voor.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Dus u vindt het normaal dat je in iemand zijn vensterbank gaat zitten?”

Voor de wethouder kan reageren komt fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD met een vraag. “Ik snap dat het fijn is om ergens te kunnen zitten. Maar moet je dat in een vensterbank van een ander doen?” Folkerts: “We hebben het over een groot monumentaal pand. Het is ontworpen met de intentie om uitnodigend te zijn. Om er dan maar wat ijzeren rails tegen aan te knallen, dat is erg ongastvrij.” Jacobs-Setz: “Dat is niet de vraag. De vraag is of het eigendom van een ander een openbare zitplek is.” Folkerts: “Wij hebben er als fractie geen problemen mee dat er mensen zitten.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Het is er vaak vies en rommelig”

Fractievoorzitter Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Het gaat niet alleen om mensen die er zitten. Maar het heeft ook een gevolg. Het is er vaak vies en rommelig.” Folkerts: “Dat is een ander probleem. De rails die nu zijn geplaatst, die houden het afval niet tegen. Als er een probleem is met afval moet je afvalbakken plaatsen en moet je mensen op hun gedrag aanspreken. Rails zijn dan niet de oplossing.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Volgens de wethouder wordt er al langere tijd geklaagd over overlast bij de entree en gevel van het pand. Foto: Rieks Oijnhausen

Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Overlast speelt al langer”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Er wordt gevraagd of wij als gemeente op de hoogte zijn van het aanbrengen van de strips. Ja, dat waren we. Eind 2021 zijn we geïnformeerd over toenemende overlast bij het gebouw, ter hoogte van de gevel en de entree. De overlast in dit gebied speelt al langer. Het was reden om indertijd de zitbanken te verwijderen. Het probleem heeft zich daardoor verplaatst naar de voorgevel. Maar dat is wel privéterrein. Daar wilde men graag iets aan doen, en er is gevraagd om afstemming.”

“Voorstel is getoetst”

De wethouder vertelt verder: “In een jaar tijd zijn er meerdere voorstellen besproken. De architect en de bouwkundige zijn hier in mee betrokken, en vanuit de gemeente is er vanuit erfgoed- en monumentaal-oogpunt meegekeken. In december vorig jaar is er een aanvraag ingediend om strips te plaatsen. Deze vergunning is vervolgens verleend. Daarbij hebben we volgens de protocollen gewerkt. We hebben het getoetst in het kader van erfgoed. Daarbij wil ik benadrukken dat de strips niet geschroeft zijn, maar geplakt zijn. Hier is voor gekozen om de stenen te beschermen. Verwijdering van de strips is ook mogelijk zonder schade toe te brengen.”

“We gaan niet in gesprek met ABN”

“U vraagt of wij als gemeente in gesprek willen gaan met ABN Amro. Nee. Dat zou ook heel raar zijn. Er is een proces geweest, het is getoetst. De vergunning is op dit moment onherroepelijk. En wat je zojuist ook terughoorde in het debatje dat ontstond, het gaat over twee dingen. Het gaat over dak- en thuislozen en over zitplaatsen in de openbare ruimte. Straks komt er veel ruimte vrij. De Grote Markt wordt een huiskamer en wordt echt een ontmoetingsplaats. Op het gebied van mensen die een plek zoeken om te slapen, daarover kan ik zeggen dat wethouder mevrouw Jongman (ChristenUnie) later met een brief komt wat we op dit vlak gaan doen.”

“Terughoudend zijn in vijandige architectuur”

“Er wordt ook gevraagd of wij een overzicht bijhouden van vijandige architectuur. Nee, dat doen we niet. We begrijpen dat er soms situaties kunnen zijn waarbij iets minder toegankelijk wordt gemaakt. Maar het uitgangspunt van het gemeentebestuur is om de openbare ruimte vriendelijk en vanuit vertrouwen in te richten. En ja, soms zijn maatregelen nodig, maar het standpunt is wel dat we daar terughoudend in moeten zijn.”