Werknemers ICON in Stad leggen volgende week anderhalve dag het werk neer

Het pand van ICON in Groningen, hier nog met de oude huisstijl van PRA Heath Sciences - Foto via Google Maps Streetview

Volgens vakbond FNV heeft ICON Geneesmiddelenonderzoek kansen genoeg gehad om stakingen te voorkomen. Daarom leggen werknemers in Groningen en Assen volgende week dinsdag en woensdag (deels) het werk neer.

Op dinsdag 16 mei wordt een halve dag (van 8.00 uur tot 12.00 uur) gestaakt. De dag erna leggen de medewerkers een hele dag het werk neer.

Volgens de vakbond wil het bedrijf haar werknemers slechts zes procent loonsverhoging geven. Dat is volgens FNV veel te weinig. De vakbond stelt dat de Nederlandse top van de Ierse multinational alle mogelijkheden om stakingen te voorkomen de afgelopen weken liet lopen. Tot groot ongenoegen van de mensen op de werkvloer. Medewerkers, die ondanks de kerngezonde winsten van het bedrijf vorig jaar ook al hun kerstpakket mochten inleveren, staan nu klaar om het werk neer te leggen.

“Maar voor de 840 medewerkers in Nederland wil ICON Geneesmiddelenonderzoek geen rechtvaardige cao afspreken waarbij de koopkracht van de mensen overeind blijft”, vertelt Chaim Korthof, bestuurder FNV Diensten. “We hebben echt alles geprobeerd om de directie op andere gedachten te brengen, maar ik ben bang dat het pas doordringt als de mensen het werk neerleggen. Dat gaat vanaf dinsdag dus ook gebeuren.”

In totaal werken er 840 mensen bij ICON in Nederland. Het bedrijf heeft in Groningen vier locaties, waaronder een onderzoeks- en keuringscentrum bij het Martini Ziekenhuis.