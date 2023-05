Werknemers De Klok Dranken eisen meer loon in petitie aan directie

Foto via Google Maps - Streetview

Werknemers van De Klok Dranken aan de Kieler Bocht in Groningen bieden dinsdagmiddag een petitie aan bij hun directie, waarin ze vragen om een collectieve loonsverhoging voor het personeel.

Dat laat vakbond FNV maandagmiddag weten.

FNV was eind maart de enige grote vakbond die haar handtekening niet zette onder een nieuwe cao voor de werknemers in de sector Drankenindustrie en Groothandel Dranken. Het eindbod van de werkgevers (jaarlijks vijf procent meer salaris en veertig euro extra in de maand) was niet hoog genoeg voor een akkoord van de vakbondsleden. De cao kwam tot stand, nadat medewerkers in de sector in januari meermaals het werk neerlegden.

Volgens FNV moeten de salarissen voortaan in ieder geval meestijgen met de inflatie. Verder wil de vakbond dat er een minimumloon komt van veertien euro bruto per uur.“Door de hoge inflatie is alles stukken duurder geworden in de winkels”, vertelt Jethro Warbroek, bestuurder van FNV Handel. “Deze mensen willen net als iedereen hun boodschappen en rekeningen kunnen betalen.”

Of FNV van plan is om de werknemers het werk neer te laten leggen, als De Klok niet met meer geld over de brug komt, is nog niet bekend. Bij De Klok Dranken werken landelijk zo’n tweehonderd mensen. Naast Groningen heeft het bedrijf vestigingen in Almere, Groenlo, Helmond en Delfgauw.