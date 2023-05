Weekend overwegend zonnig en aangenaam, kleine kans op regen- of onweersbui

Foto: Johan Bosklopper

Komend weekend brengt vooral veel lenteweer naar Groningen. Zaterdag blijft vrijwel geheel droog en ook zondag kent waarschijnlijk veel warm lenteweer. Een plaatselijke bui is echter niet helemaal uit de lucht.

Volgens weerman Johan Kamphuis zijn er zaterdag flinke perioden met zon , afgewisseld met een paar stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten. Zondag brengt opnieuw warm lenteweer, al blijft de temperatuur in het kustgebied wat achter. Tussen zonnige perioden ontstaan er wel wat dikkere stapelwolken. Die zouden plaatselijk kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui.

Na het weekend wordt het iets koeler. Maandag is het wisselend bewolkt bij 17 of 18 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog al is een lokaal buitje niet helemaal uit te sluiten. Dinsdag is er meer bewolking, maar ook brede opklaringen. Plaatselijk valt een buitje en met een matige noordenwind wordt het met 14 tot 16 graden wat minder zacht. Voor de dagen tot en met het hemelvaartsweekend voorspelt Kamphuis rustige dagen. Het is dan meestal droog met wisselende zonnige perioden en wolkenvelden.