Wedstrijd FC Groningen definitief gestaakt na rookbommen en supporter op het veld

De wedstrijd FC Groningen – Ajax, die zondagmiddag gespeeld wordt in de Euroborg, is definitief gestaakt. Tot twee keer toe werden er rookbommen en vuurwerk het veld opgegooid.

Het eerste incident vond in de zesde minuut van de wedstrijd plaats. Vanaf de Noordtribune werden fakkels het veld opgegooid. Vervolgens rende een supporter het veld op die een spandoek bij zich had. Op dit spandoek werd het bestuur in een niet misverstane boodschap opgeroepen om te vertrekken. Deze supporter werd in de kraag gevat. Scheidsrechter Jeroen Manschot legde daarop de wedstrijd stil, waarna de beide teams de catacomben in gingen. Na ongeveer een kwartier kwamen de spelers weer het veld op en werd de wedstrijd hervat. Korte tijd later ging het opnieuw mis waarbij er opnieuw vuurwerk op het veld werd gegooid. Daarop werd de wedstrijd definitief gestaakt.

Op sociale media spreken mensen hun afschuw uit. Janneke schrijft: “En dat noemt zich “supporters? Ik heb hier geen woorden voor, ik ben zo boos, idioten!” Rick: “Enkele gekken daar in Groningen. Eigen hachje boven dat van de club je medesupporters. Diep, diep triest.” En Henk schrijft: “Waarom? Hoe kun je je club nog verder kapot maken? Ik snap het niet.”

