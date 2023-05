Waterschap Noorderzijlvest: “Nagenoeg geen neerslagtekort, aantal beregeningsaanvragen ligt erg laag”

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

In het gebied van waterschap Noorderzijlvest is nagenoeg geen sprake van een neerslagtekort. Dat blijkt uit de nieuwste versie van het Waterbeeld van het waterschap.

“Het voorjaar is nat begonnen”, laat het waterschap weten. “In de eerste vier maanden van het jaar viel ongeveer 85 millimeter neerslag meer dan normaal. Ook de maand april verliep natter dan wat normaal is. In deze maand viel er tussen de 63 en 72 millimeter neerslag waar er gemiddeld 43 millimeter wordt afgetapt. Voor de komende twee weken wordt ongeveer 50 millimeter neerslag voorspeld. Hierdoor blijft het tekort laag.”

In het gebied staan de gemalen en stuwen op zomerpeil. Het waterschap probeert in de beken ook zoveel mogelijk water vast te houden voor als het straks eventueel toch droger gaat worden. Opvallend is dat er in de maand april nagenoeg niet beregend is. Door het waterschap werden er drie meldingen voor beregenen ontvangen, allemaal bedoeld om schade aan gewassen door nachtvorst te voorkomen. Vorig jaar lag het aantal aanvragen op dertig, het jaar daarvoor op honderd.

Met de start van mei of ook het zwemseizoen in natuurwater begonnen. “We controleren dan periodiek op de officiële zwemwaterlocaties de zwemwaterkwaliteit. Momenteel zijn er geen waarschuwingen.”