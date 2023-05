Water staat De Brug aan de lippen; sportaanbieder voor mensen met verstandelijke beperking kan al half jaar niet bij haar eigen geld

Zaalvoetballen bij De Brug

De Brug, de organisatie voor sport en bewegen voor mensen met een beperking in de provincie Groningen, staat met de rug tegen de muur. De stichting kan, naar eigen zeggen, al een half jaar niet bij haar eigen bankrekening na een wisseling van de wacht in haar bestuur.

Volgens voorzitter Albert Lubbers begonnen de problemen afgelopen september, toen de oude penningmeester besloot te vertrekken. Een vervanger werd twee maanden later gevonden. Dat leek goed nieuws. Maar volgens Lubbers begonnen toen de echte problemen.

“Bij de overdracht moesten ook de bankgegevens, van onze rekening bij ING, gekoppeld worden aan de nieuwe penningmeester. Dat hebben we geprobeerd, zowel online als telefonisch”, aldus Lubbers. “Twee maanden geleden zijn we zelfs fysiek bij de bank langs geweest om te proberen om de zaken in orde te maken. ‘Nu gaat het in orde komen’, vertelt de bankmedewerker ons toen. Maar we zijn nu al weer twee maanden verder en we kunnen nog steeds niet bij ons geld.”

‘Bank heeft ons gegijzeld’

Lubbers laat weten dat het water inmiddels aan de lippen staat bij De Brug: “Inmiddels zijn we een half jaar verder en we hebben nog steeds geen nieuwe gegevens en bankpassen. We hebben gelukkig nog een klein beetje geld op een andere rekening staan, dus dit seizoen kunnen we nog uitzingen. Maar op onze rekening bij ING staat, voor ons als vrijwilligersorganisatie, veel geld. Dat kunnen we volgens seizoen eigenlijk niet missen. De kans bestaat dat dan de stekker eruit moet.”

Het bestuur van De Brug weet volgens Lubbers niet meer wat er moet gebeuren om de rekening weer in bruikbare handen te krijgen: “ING heeft ons gegijzeld. We staan met de rug tegen de muur. We zijn overgeleverd aan de bank. Daarom zoeken we nu de media op, in een poging om schot in de zaak te krijgen.”

ING: ‘Alles komt in orde’

En dat lijkt succes te hebben. Een woordvoerder van ING nam, na contact te hebben gehad met deze omroep, contact op met Lubbers. In een reactie op de berichtgeving stelt de bank: “Alles komt in orde. De procedure voor overzetting verloopt volgens plan en komt de komende week tot een afronding.”

Volgens ING komt de vertraging door een klantonderzoek, wat verplicht is bij het overzetten van dit soort gegevens. “Nadat eind februari op het ING-kantoor de benodigde stukken door de klant compleet zijn aangeleverd staat er ongeveer 8 weken verwerkingstijd. Dit is een zorgvuldig proces en gebeurt ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. We begrijpen dat het heel vervelend is voor klanten dat dit enige tijd in beslag neemt. Uiteraard nemen wij zijn feedback mee om de klantbeleving voor onze klanten verder te verbeteren.”

‘Jammer dat dit nodig was’

Lubbers reageert enigszins verheugd op de reactie van ING, maar blijft wantrouwend. “Eerst zien, dan geloven. Ik wacht met juichen totdat we weer bij ons geld kunnen.” Volgens Lubbers is het ’treurig’ dat de inzet van de media nodig was om de bank tot actie te manen. “We zijn vrijwilligers, geen financieel experts. Wij komen in een jungle terecht en willen graag geholpen worden. Maar je wordt gewoon door de klantenservice het bos in gestuurd. Maar goed, we wachten af of het nu echt in orde komt.”