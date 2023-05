“Wat ik in Den Haag mee maak is honderd keer erger, de overheid is uitgekleed en afgebroken”

Foto: gemeente Groningen

De gemeenteraad heeft woensdagavond afscheid genomen van Jimmy Dijk. Dijk werd een maand geleden beëdigd als Kamerlid voor de SP. Sinds 2010 zat hij in de Groningse gemeenteraad.

Dijk werd door burgemeester Koen Schuiling (VVD) en raadsnestor Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen) in het zonnetje gezet. Daarbij werden anekdotes aangehaald, maar werd er vooral ingezoomd op het tomeloze werk dat Dijk in wijken, buurten en dorpen heeft verzet waardoor mensen naar de raadszaal kwamen die anders nooit met de politiek in aanraking waren gekomen. Dijk: “Ik vind het mega ongemakkelijk als het over mij persoonlijk gaat. Sowieso de setting van een parlement is al ongemakkelijk. Maar als je dan ook nog allemaal veren in je reet krijgt gedrukt.”

“De overheid is uitgekleed en afgebroken”

Toch schuift Dijk niet onder stoelen of banken dat het werk van een politicus belangrijk is: “De afgelopen anderhalve week heb ik diverse Kamerdebatten gedaan. Wat ik jullie mee wil geven … ik ben er heel erg van geschrokken. Dat is honderd keer erger dan wat je verwacht. Ik weet dat er nu gelachen wordt, maar het is echt erg. De overheid is uitgekleed en afgebroken. En dat moet weer opgebouwd worden en moet weer democratischer worden.”

“Mensen zijn keihard in de steek gelaten”

De politicus komt ook met verschillende voorbeelden: “We hadden debatten over long-covid. We hebben het over mensen die in de steek worden gelaten. En de reactie van de overheid is dat we er niks aan kunnen doen. Er was een debat over oorlogsgetroffenen. Mensen die ook keihard in de steek zijn gelaten. Het is onze overheid die dat doet. En de lijst kan ik nog veel langer maken. Ook de Groningse bevingsgedupeerden staan op die lijst. Het is iets waar ik mij grote zorgen over maak.”

“Rijksoverheid maakt er een puinhoop van”

Dijk: “Het opbouwen kan hier in Groningen beginnen. Samen met verschillende andere partijen hebben we een prachtig coalitieprogramma geschreven. Ik ben daar trots op. En zojuist hoorde ik Hans (Hans de Waard (SP), red.) een voorstel doen voor een gemeentelijk scooterbedrijf. Meer regie, meer democratie, meer zeggenschap. De Rijksoverheid maakt er een puinhoop van. Er is heel veel afgebroken. En het kost tientallen jaren om het weer op te bouwen.”

Jimmy Schimmel

In zijn afscheidsspeech bedankte Dijk alle ambtenaren, de griffie, de bodes, de pers maar vooral al die thuiszorgmedewerkers, de mensen in de buurten en wijken, de schoonmakers, de bevingsgedupeerden en de actieleiders uit buurten en dorpen. “Die mensen hebben mij aan mijn mouw getrokken. En samen hebben we hun signalen bespreekbaar gemaakt. En dat ik nu de bijnaam Jimmy Schimmel heb, daar ben ik misschien wel een beetje trots op.”

Het fractievoorzitterschap van de SP is overgenomen door Daan Brandenbarg. Jurrie Huisman is woensdag beëdigd als nieuw raadslid voor de SP in de gemeente.