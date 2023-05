Vrouwen Groningen Atletiek prolongeren titel Nederlands Kampioen

In Vught is zaterdag het vrouwenteam van Groningen Atletiek Nederlands Kampioen geworden. Daarmee werd de titel van vorig jaar geprolongeerd.

Het NK werd georganiseerd door de Vughtse Sportclub Prins Hendrik. Rotterdam Atletiek wist beslag te leggen op de NK-titel bij de mannen. Bij de vrouwen was Groningen duidelijk het winnende team. Bij vijf van de zeventien onderdelen was een atlete van de Groningse vereniging het sterkste. In totaal wist men 114 punten te behalen. De nummer twee, AV Sprint, kwam op 100 punten. Daarmee werd de concurrentie op flinke afstand gehouden.

Bij het NK Atletiek staan onder andere de onderdelen hardlopen, discuswerpen, kogelslingeren en verspringen op het programma.