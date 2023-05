Voorzitter Be Quick 1887 ‘not amused’ over sfeeractie met rookpotten

Foto Andor Heij. Rookpotten tijdens Be Quick 1887 - RKAVV

Johan Vreeken, de voorzitter van Be Quick 1887, is niet te spreken over de sfeeractie die afgelopen zondag werd gehouden in Stadion Esserberg. “Teleurstellend noem ik het”.

Er werden door jeugdleden vier rookpotten afgestoken, waardoor de met 1-0 verloren wedstrijd in de vierde divisie tegen RKAVV tijdelijk werd stil gelegd. De rook was namelijk zo hevig dat een deel van het voetbalveld aan het zicht onttrokken werd. De spelers werden niet naar binnen gestuurd. Be Quick had net een hoekschop gekregen en scheidsrechter Mitchel Krop wachtte rustig af tot de ergste rook was verdwenen.

Direct na de wedstrijd liet Vreeken al weten niet blij te zijn met de actie, maar hij doet dat op de website van Be Quick nog eens dunnetjes over: “Mensen denk alsjeblieft even na. Een sfeeractie is in de basis altijd leuk en goed, maar dat doen we niet met rookbommen. De wedstrijd is stilgelegd en zoiets kan de vereniging gewoon geld kosten. Ik reken het de kinderen niet aan, maar de ouders wel”.

“Neem verantwoordelijkheid voor je gedrag, als je zoiets doet”, vervolgt Vreeken. “Bedenk dan dat je de vereniging kan benadelen, neem je dan ook de verantwoordelijkheid van een eventuele boete voor je rekening? Vast niet, doe het dan ook niet. En nog even, die troep is giftig en er staat met koeienletters op dat het vanaf 18 jaar is. Daar laat je je kind van 13 toch niet mee spelen”.