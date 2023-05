Voorstel: ‘Gratis kinderopvang voor gezinnen in armoede’

Gezinnen die in armoede leven moeten gratis kinderopvang krijgen. Dat plan heeft de voorzitter van de Voedselbank, Maria Jongsma, gelanceerd.

Het plan moet ervoor zorgen dat ieder kind vanaf zes maanden oud de gelegenheid krijgt om naar de kinderopvang te gaan. De financiële situatie van de ouders moet daarin geen rol spelen. ‘Ieder mens is gelijk, of je nu in armoede of rijkdom leeft’, zegt Jongsma.

Met haar plan speelt ze in op een wetsvoorstel, waarin staat dat kinderopvang vanaf 2027 voor 95 procent vergoed moet worden voor tweeverdieners. Het voorstel kan rekenen op kritiek. ‘Je vergroot daarmee de kloof tussen arm en rijk, terwijl ieder kind dezelfde kansen moet krijgen.’

De eerste maanden tot jaren zijn cruciaal voor de vorming van een kind, aldus Jongsma. Daar hoort volgens haar ook de ervaring op de kinderopvang bij. ‘Ieder kind moet die gelegenheid krijgen, ook wanneer de ouders niet in aanmerking komen voor een toeslag.’

En dus zet ze vaart achter het plan. Deze week volgt een gesprek met de gemeente Groningen, waar de proef op 1 januari 2024 wordt uitgerold. Als het een succes blijkt, volgen meer gemeenten in de provincie.