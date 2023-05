Voorjaarseditie Voetbalkamp Groningen zit er op: “Dit was misschien wel het beste kamp dat we ooit hebben gehad”

Foto: Zuzana Sabonova Photography - www.zuzka.nl

De voorjaarseditie van Voetbalkamp Groningen op sportpark De Esserberg zit erop. Bas Eimers van de organisatie kijkt met veel tevredenheid terug op de afgelopen drie dagen.

Hoi Bas! Hoe is het de afgelopen dagen gegaan?

“Het was ontzettend leuk en erg succesvol. We hadden ongeveer tachtig kinderen die zich van maandag tot woensdag in het zweet hebben gewerkt om te werken aan hun voetbaltechnieken. We hebben het de afgelopen dagen heel erg getroffen met het weer, en de kinderen en de trainers waren erg gemotiveerd. Ik organiseer het kamp samen met Willem Lanjouw, en die vertelde dat dit misschien wel het beste kamp is geweest dat we ooit gedraaid hebben.”

Kun je dat uitleggen?

“Misschien is het goed om uit te leggen dat dit de derde keer was dat we in de meivakantie een voetbalkamp organiseerden. De mensen kennen ons vooral van het voetbalkamp dat we in de zomervakantie opzetten. Drie jaar geleden besloten we om ook een kleine editie in de meivakantie te organiseren. En dat bleek een schot in de roos te zijn. Drie jaar leden zaten we volop in de coronacrisis. Er mocht niks behalve sporten in de open lucht. Ik kan me herinneren dat we toen niet mochten lunchen in de kantine en dat we noodgedwongen onze broodjes opaten op de tribune. Maar het feit dat er iets mocht en kon. Dat werd zo gewaardeerd, en daar was men zo blij mee.”

Het is misschien niet goed om het zomerkamp te vergelijken met het meikamp, maar zijn er verschillen?

“Omdat het iets rustiger is qua aantal deelnemers is het overzichtelijker en interessanter. Voor je beeld. In de zomer knippen we de lunch in twee keer omdat het anders te druk wordt in de kantine. Nu doen we het in één keer waardoor de begeleiding zich meer kan bezighouden met het geven van voetballessen. En doordat het wat kleiner is, en overzichtelijker is, is het stiekem misschien nog wel leuker.”

Nu heb ik ook begrepen dat jullie tijdens deze editie ook hebben samengewerkt met het Alfa-college …

“Twee studenten van de sportopleiding moesten een afstudeerproject doen. Zij hadden contact met ons opgenomen of dat ook bij ons gedaan kon worden. En dat heeft deze week ontzettend goed uitgepakt. Eén van de studenten heeft een middag georganiseerd waarbij het ging om het Athletic Skills Model. Wat is dat? Als je kijkt naar het voetbal dan kunnen kinderen wellicht breder opgevoed worden. Ze leren bijvoorbeeld niet effectief springen, of hoe ze moeten vallen. Bepaalde grondvaardigheden. En dat werd dus deze week aangeboden. En dat was heel leuk. En ook nuttig. Misschien herinner jij je het van vroeger maar als je voetbalde op een pleintje dan ging de bal alle kanten op. Op de kunstgrasvelden is dat tegenwoordig niet meer aan de orde. Terwijl de techniek van vallen, de grondvaardigheden, wel heel belangrijk is.”

En deze studenten werden dus tijdens jullie kamp beoordeeld?

“Klopt. De tweede student had overigens een eindtoernooi opgezet. Met wedstrijden en finales, waarbij ook de ouders aanwezig waren. Dat was ontzettend leuk. Het is ook wel een beetje wat we zoeken. Je kunt elke keer hetzelfde aanbieden, maar het is ook goed om eens met andere ogen naar je kamp te kijken. Jongeren kunnen dat perspectief bieden. Dus we hopen ook dat de samenwerking met het Alfa-college blijvend is, en dat we hier vaker gebruik van kunnen maken. De meivakantie is wat dat betreft ook ideaal, omdat het richting het einde van het schooljaar loopt, en het ook de tijd is van afstuderen.”

Heel veel mensen zijn ongetwijfeld ook benieuwd of er komende zomer ook weer een voetbalkamp wordt gehouden …

“Absoluut. En dat wordt een hele bijzondere editie. We bestaan namelijk komende zomer veertig jaar. Ik zeg altijd dat we ook het oudste voetbalkamp van Nederland zijn. Het tegendeel is nog altijd niet bewezen. In de eerste en in de laatste week van de zomervakantie bieden we een kamp aan. Kinderen die mee willen doen kunnen zich inmiddels al aanmelden via onze website.”

Veertig jaar. Een jubileum. Hoe gaan jullie daar bij stilstaan?

“Dat jubileum gaan we vieren, en het wordt uniek. Dat kan ik alvast zeggen. Hoe we het precies gaan invullen, dat houden we nog even voor ons. Maar deelnemers zullen absoluut geen spijt krijgen. We gaan er echt een feestje van maken. In de jaren tachtig zijn we begonnen. Er ligt veel historie. En bij zoiets bijzonder, dan wil je ook als organisatie graag de slagroom op de taart spuiten.”

Meer informatie over Voetbalkamp Groningen vind je op deze website.