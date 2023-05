Voorbereidingen Pinksteren-editie Suikermarkt in volle gang: “Op zoek naar festivalvibe”

Foto: Niels Knelis Meijer

Op het voormalige suikerterrein bij EM2 is men druk bezig met de voorbereidingen op de Suikermarkt die daar met Pinksteren wordt gehouden.

“Op zondag 28 mei, op Pinksterzondag, wordt de tweede Suikermarkt van dit seizoen gehouden”, vertelt Maartje van de organisatie. “We gaan groots uitpakken. Zo zal er op de markt een grote variatie zijn aan stands. De totale markt bestaat uit honderd standhouders. Er zal pre-loved-kleding verkocht worden, maar ook interieurdecoratie, meubeltjes, vinyl en industrial design. Waar we heel trots op zijn is de verbinding die we maken met eten en drinken. Daardoor ontstaat er echt een festivalvibe. We willen iets neerzetten dat echt voelt als er even een dag tussenuit zijn.”

Foodplein

Zo zal er een foodplein zijn: “Er zijn foodtrucks met lekkere wraps, nacho’s, American pancakes en Indonesische hapjes, maar de klassieke hamburgers met biovlees zullen ook niet ontbreken. En ook de vega’s en vegans worden niet vergeten. De mensen van EM2 verzorgen de drankjes en verkopen pizza’s uit de op hout gestookte oven. Er zal muziek zijn van The Solid Senders, een blues, boogie woogie, rock ’n roll-band. En ook voor kinderen zal er genoeg te doen zijn. Zo kan er geschminkt worden, kan er geflipperd worden en kan er slijm worden gemaakt. Dat is iets dat in de jaren negentig is ontstaan, en eigenlijk nooit meer verdwenen is.”

Duitsland

De Suikermarkt is al jaren een begrip in Stad en Ommeland. “Het gaat ontzettend goed. Toch hebben we voor deze editie ook de pijlen op onze oosterburen gericht. We zijn een campagne gestart om de mensen daar kennis te laten maken met onze markt. En we krijgen daar hele leuke reacties op teruggekoppeld. Dus ik verheug me op een hele leuke dag, waarbij het hopelijk mooi weer wordt, en waarbij mensen echt dat gevoel hebben dat ze een dagje kunnen struinen, en de rest even kunnen vergeten.”

De Suikermarkt begint op Pinksterzondag om 11.00 uur. De deuren zijn tot 17.00 uur geopend. De entreekosten bedragen 3,50 euro. Kinderen tot twaalf jaar oud kunnen gratis naar binnen.

Een impressie van de markt kun je in onderstaand filmpje bekijken: