Politie zoekt meer getuigen en beelden van zware mishandeling bij Helden van Oranje (update)

Foto via 112 Groningen

Voor het tweede jaar op rij heeft er een zware mishandeling plaatsgevonden in de feesttent van ‘De Helden van Oranje’, het grote Koningsnachtfeest in het Stadspark. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van het incident, waarbij een man liep ernstig mond-, kaak- en aangezichtsletsel opliep.

De vrouw van het slachtoffer, afkomstig uit Harkstede, maakte donderdagmiddag al melding van het incident via haar Facebook-pagina. De politie laat maandagmiddag weten dat er foto- en filmmateriaal is van het incident. Maar waarschijnlijk hebben meer mensen de mishandeling gefilmd of gefotografeerd. Mensen met meer informatie of beeldmateriaal van het incident worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

Volgens de vrouw van het slachtoffer ontstond er kort na elf uur een gevecht in de feesttent, waarbij haar man bewusteloos raakte. De man zou vervolgens meermaals tegen het hoofd zijn geschopt. Pas na tien minuten was de man weer volledig bij kennis. Het slachtoffer zou meerdere breuken in zijn kaak en aan het jukbeen hebben opgelopen en de nacht hebben doorgebracht in een ziekenhuis.

Het is niet voor het eerst dat op het Helden van Oranje-festival een zware mishandeling plaatsvindt. Vorig jaar liep een andere man ernstig hoofdletsel op, nadat ook hij betrokken raakte bij een vechtpartij in de feesttent in het Stadspark.

We roepen mensen die iets gezien, gefotografeerd of gefilmd hebben op om zich bij ons te melden. Bel 0900-8844 of vul het tipformulier in op onze site. Aan dat tipformulier kun je ook beeldmateriaal toevoegen. https://t.co/XWH61mgU8s — Politie Groningen (@POL_Groningen) May 1, 2023