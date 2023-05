Voor het eerst mbo-studenten welkom bij KEI-week

Foto: Anneloes Struik

Tijdens de aanstaande KEI-week in augustus mogen, bij wijze van proef, voor het eerst mbo-studenten deelnemen aan de introductieweek voor studenten. In totaal komen er vijftig plekken vrij voor studenten van de drie mbo-scholen in de gemeente.

De vijftig studenten zullen afkomstig zijn van Noorderpoort, Alfa-college, Terra MBO en ROC Menso Alting. De organisatie van de KEI-week geeft daarmee gehoor aan een oproep vanuit de gemeente, die volgde op een onderzoek vanuit de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB). Meerdere steden, waaronder Utrecht, lieten vorig jaar al mbo-studenten deelnemen aan een gezamenlijke introductieweek.

Ook het KEI-bestuur begint nu met een pilot, waardoor vijftig aanstaande studenten van Groningse mbo-instellingen mee kunnen doen aan de introductieweek, die tot nu toe alleen bedoeld was voor studenten op het HBO en de universiteit. “Met deze pilot willen we mbo-studenten meer betrekken”, vertelt Sara Kruit voorzitter van het bestuur van de KEI-week. “We doen het in deze vorm, zodat we van de ervaringen kunnen leren en deze mee kunnen nemen naar volgende jaren.”

De studentenraden van de eerder genoemde mbo-instellingen verwachten dat met name wat oudere eerstejaars mbo’ers, die van plan zijn om op zichzelf te gaan wonen in de stad, mee willen doen aan de KEI-week. “Maar dat weten we natuurlijk niet zeker, dat zal ook uit de pilot moeten blijken”, aldus Dewey Everts, voorzitter van de studentenraad van het Alfa-college. “De aandacht voor ons als mbo-studenten is er gelukkig steeds meer. En dat is belangrijk, want het mbo is belangrijk. En daarnaast is het belangrijk dat wij ons als mbo-studenten ook volwaardig student voelen en ook zo worden gezien.”

Volgens de vier Groningse mbo-instellingen is er steun om de studenten tijdens de KEI-week niet alleen kennis te laten maken met het uitgaansleven en de studenten(sport)verenigingen. Ook studentenverenigingen zouden bereid zijn tot een kennismakingstraject voor de mbo-ers, maar niet alle verenigingen laten mbo-studenten toe. Volgens de instellingen is afgesproken dat de aandacht nu eerst uitgaat naar de KEI-week pilot.

De KEI-week vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 18 augustus. Inschrijven kan via de website van de introductieweek.