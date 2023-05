Volgende week kunstwerkjes uit de muur bij snackbar Hoek

Foto via Academie Minerva

Wie dinsdagmiddag een kipburger uit de muur wil halen bij snackbar Hoek aan de Grote Markt, krijgt iets anders om op te kauwen van studenten van Academie Minerva.

Studenten maken volgende week een tentoonstelling achter de kipburgerklepjes in de snackmuur van Hoek in Groningen. In ruil voor wat kleingeld geeft de automaat dan een kunstwerkje vrij.

In totaal doen twaalf kunstenaars in opleiding mee aan de tentoonstelling, die is ontstaan tijdens lessen van docent Inez Piso. Tweedejaars studenten worden daarin uitgedaagd om hun kunst in extreme omstandigheden te presenteren.

Wie graag een combinatie van ‘verbeeldingskracht, kritische gedachtes en verschillende emoties’ wil proeven, kan dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een luikje openmaken bij Snackbar Hoek aan de Grote Markt.