Volgende maand twee weken geen directe treinen tussen Stad en Zwolle

Foto: Rob Dammers - America NSR VIRMm 9516, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109578156

Volgende maand rijden er twee weken lang geen treinen tussen Assen en Meppel. ProRail gaat in deze periode de werkzaamheden aan de spoorboog bij Hoogeveen afmaken.

Vorig jaar mei werd het leeuwendeel van de werkzaamheden voor de spoorboog al uitgevoerd. Maar door een tekort aan materiaal kwam het werk niet helemaal af. Daarom ziet ProRail zich genoodzaakt om het traject volgende maand nogmaals twee weken af te sluiten.

Als de spoorboog bij Hoogeveen is aangepast, kunnen treinen hier sneller langs rijden. Nu rijden de treinen nog tachtig kilometer per uur over de spoorboog, maar dit kan in de toekomst met honderdveertig km/u. Dat betekent dat reizigers tussen Groningen en Zwolle een minuut en vijftien seconden korter onderweg zijn.

Vanaf Groningen de treinen vanaf donderdag 8 juni tot Assen. Vanaf de Drentse hoofdstad moeten treinreizigers met de bus tot Meppel, met stops op de tussenliggende stations. Pas op donderdag 22 juni kunnen reizigers weer helemaal per trein van Groningen naar Zwolle reizen.

In de twee weken waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, moeten reizigers rekening houden met ruim drie kwartier extra reistijd. De NS adviseert reizigers daarom via Leeuwarden te reizen. Een NS-vervoersbewijs is tijdens de werkzaamheden ook geldig op het traject tussen de Friese hoofdstad en Groningen.