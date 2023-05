“Voelen, horen, zien en proeven, dat maakt de schooltuinen interessant voor kinderen”

De week van de schooltuin gaat vanaf vandaag van start. Dit gebeurt ook in de gemeente Groningen, op vier schooltuinlocaties. Hier leren kinderen hoe ze zelf groente en fruit moeten zaaien, verzorgen en oogsten.



Kitty Polman is medewerker educatie van het natuur- en duurzaamheidscentrum NDE. Zij vertelt dat over heel het land de komende week bijna 50 duizend kinderen met schooltuinieren aan de slag gaan. In de provincie Groningen doen zo’n 2.500 basisschoolleerlingen mee aan deze speciale week. In de gemeente Groningen kunnen kinderen terecht bij maar liefst vier schooltuincomplexen. Deze zijn te vinden in Beijum, Helpman, Paddepoel en het Westpark.

Schooltuincomplex

Basisschoolleerlingen gaan regelmatig naar zo’n schooltuincomplex toe om praktijkgerichte biologielessen te krijgen. De leerlingen gaan hier op de fiets met de juf of meester naar toe. Daar geeft een tuinjuf of tuinmeester een uur les over natuur en duurzaamheid. Het is heel waardevol als kinderen op jonge leeftijd al kennis maken met de natuur en duurzaamheid, stelt Polman. Op die manier leren ze waar eten vandaan komt en dat dit niet plotseling uit een plastic zakje van de supermarkt komt. Ze leren ook dat je bij dit proces ook wel met tegenslagen te maken krijgt, dat je voor groentes moet zorgen en dat je moet samenwerken om tot een goed resultaat te komen. Vooral het zintuiglijke aspect van voelen, horen, zien en proeven maakt de schooltuinen interessant voor kinderen, aldus Polman.

Week van de Schooltuin

Toch is een schooltuin geen vanzelfsprekendheid. Hoewel er in Groningen vier zijn te vinden, zijn er ook gemeentes die er niet eentje hebben. Tijdens de Week van de Schooltuin wordt hier aandacht aan besteed. Daarnaast is het ook de tijd om de tuinen op orde te brengen en in te zaaien, wat deze week zal gebeuren. Hoewel zich dit met name op de leerlingen richt, kunnen geïnteresseerden wel een kijkje komen nemen om eens te zien hoe dit eraan toe gaat.