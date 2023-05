Voedseldetectives aan de slag: “Waar komt patat vandaan? En komt pepermunt uit de fabriek?”

Twee kinderen met hun vader op speurtocht. Foto: Frans Kerver

Een speurtocht naar de herkomst van ons voedsel is tijdens het Hemelvaartsweekend een groot succes geworden. Op Tuinindestad gingen tientallen kinderen op onderzoek uit.

“Donderdag, op Hemelvaartsdag, was de eerste dag dat we de speurtocht aanboden”, vertelt Frans Kerver van Tuinindestad. “Vandaag was het de laatste dag dat het kon, en ik denk dat we elke dag ongeveer twintig kinderen met hun ouders of opa’s en oma’s hebben mogen verwelkomen. Je kunt echt spreken van een succes.” Kerver spreekt van een leuke uitdaging: “Tegenwoordig ga je naar de supermarkt waar alles kant en klaar ligt om meegenomen te worden. Maar het is belangrijk om te weten dat de melk niet uit de supermarkt komt, en dat de eieren er ook niet gelegd worden. En dan kun je misschien lachen, maar het is wel de realiteit, dat die kennis niet meer overal aanwezig is.”

“Waar komt honing vandaan?”

Om dat tij te keren, en ook om mensen te laten zien wat Tuinindestad inhoudt, werd er een speurtocht gehouden: “De kinderen die mee hebben gedaan die kregen een kaart met daarop vragen. Bijvoorbeeld een afbeelding van honing. Waar komt de honing vandaan? Hoe komt dit in die pot terecht. Dit moest bedacht worden, waarbij de kinderen ook op het terrein moesten aanwijzen wat de herkomst is van de honing.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Kinderen moesten op een tekening aangeven waar wat groeit en bloeit. Foto: Frans Kerver

“Hoe zit het met pepermunt?”

Makkelijke opgaven werden afgewisseld met moeilijke vragen: “Eén van de vragen ging over een zak patat. Wat is patat? Waar komt het vandaan? De meeste kinderen wisten feilloos te beantwoorden dat patat gemaakt wordt van de aardappel. Die in de grond groeit. Maar een opgave die heel wat lastiger is, is pepermunt. Waar komt pepermunt vandaan?”

“Dankjewel perenboom”

Kerver spreekt van een leuk en gezellig weekend. “De kinderen kregen na afloop allemaal een leuke verrassing. We hadden perenijsjes. Dus ik aan de kinderen vragen, waar komt het ijs dan vandaan? De kinderen, de peer! Waarbij ik dan vroeg, en waar zijn die peren dan te vinden hier. Vervolgens gingen ze naar de perenboom, en zeiden, dankjewel voor het ijs perenboom. Mooi hè?”

“Je kunt naar een pretpark gaan, of je bezoekt ons”

Of de speurtocht een vervolg gaat krijgen, dat weet Kerver nog niet. “We zijn niet zo bezig met planning. We bedenken iets, en dan doen we dat. Dat is ook wat ons past. We hopen het Westpark aantrekkelijk te maken voor mensen. Dat ze hier leuke activiteiten kunnen ondernemen. Kijk, je kunt naar een pretpark gaan. Maar je kunt ook naar ons komen. Waarbij je door raadsels ook nog wat leuks leert. Daar houden we van.”