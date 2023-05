Vindicat opent een weekend lang de deuren voor inwoners: “We willen vooroordelen wegnemen”

Foto: Joris van Tweel

Stadsverband. Dat is de naam van het evenement van studentenvereniging Vindicat dat de kloof tussen studenten en inwoners moet beslechten. Senatus rector Adriaan Zoetmulder van Vindicat heeft hoge verwachtingen.

Hoi Adriaan! Een studentenvereniging die de deuren opent …

“Dat is precies wat we gaan doen. Niet voor het eerst trouwens. Ook vorig jaar hebben we dit gedaan, en we waren tevreden met de resultaten. We waren ook zo positief dat we het willen continueren. Waarbij het doel inderdaad is om door een programma aan te bieden, de band tussen studenten en de inwoners te versterken. En ja, het klinkt misschien gek. Vindicat was de laatste jaren regelmatig in het nieuws. Gedeeltelijk was dat terecht, maar er gebeuren hier zulke mooie dingen binnen onze vereniging die helaas nooit belicht worden. Het is soms echt jammer dat het negatieve het positieve overstijgt. De cultuurverandering die we doormaken, dat willen we graag laten zien.”

De vooroordelen zijn er. Als studentenvereniging sta je op voorhand eigenlijk ook al met 1-0 achter …

“Dat is waar. En nogmaals, er zijn dingen niet goed gegaan bij ons. En ik kan niet helemaal met zekerheid zeggen dat er in de toekomst nooit meer iets verkeerd zal gaan, maar we doen onze uiterste best om dit te voorkomen. Als Vindicat zijn we de afgelopen jaren wel degelijk bezig een andere koers te varen. Van een gesloten karakter zijn we naar een open vereniging gegaan. Een mooi voorbeeld zijn bijvoorbeeld andere studenten- of studieverenigingen. Soms is het lastig om een vergaderruimte te vinden. Men kan dan bij ons terecht. Daarmee wil ik aangeven dat het karakter van Vindicat veel opener is geworden. We zijn transparanter geworden. En dat is wat we ook graag willen laten zien.”

Als we kijken naar het programma dat jullie aanbieden, dat bestaat uit verschillende onderdelen …

“Klopt. In de Der Aakerk organiseren we komende vrijdag een symposium. Dat is echt bedoeld om de band tussen inwoners en studenten te versterken. Hoe gaan we dat doen? We hebben diverse sprekers uitgenodigd. Zo komt bijvoorbeeld scheidsrechter Allard Lindhout langs. En ook hebben we Michael Kortekaas van Hunted uitgenodigd. Deze bijdragen zullen gaan over de saamhorigheid in de samenleving, bekeken vanuit hun werkveld. Fred Goverde, die eerder op Noorderslag was, komt muziek maken.”

Is het ook mogelijk om als inwoner van Stad in gesprek te gaan met studenten?

“Ja. Eigenlijk kun je het symposium in twee delen knippen. Enerzijds dus verhalen over de saamhorigheid in de samenleving. Hoe ze er op terugkijken. Na afloop vindt er een borrel plaats. En dan kun je inderdaad in gesprek met elkaar. En dat vinden we ook belangrijk. Wat speelt er? Wat leeft er? Hoe wordt er vanuit studenten gekeken? Hoe wordt er vanuit inwoners gedacht? Zijn er problemen? Kunnen we oplossingen bedenken? We willen echt een open dialoog realiseren.”

En een dag later gaan dan de deuren van jullie gebouw aan de Grote Markt open …

“Geïnteresseerden kunnen inderdaad een rondleiding krijgen. Men krijgt een inkijkje in ons gebouw en in onze vereniging. De rondleiding eindigt op het dakterras waar we een lunch aan gaan bieden. Wat overigens erg leuk is, is dat er ook een markt zal zijn. Daar zullen jonge Groningse ondernemers zich presenteren. Deels zullen het Vindicat-leden zijn, maar deels gaat het ook om startende ondernemers die niet aan onze vereniging verbonden zijn. En dat is leuk omdat je kennis gaat maken met kleine bedrijfjes die wellicht over vijf, of over tien jaar, tot het summum behoren.”

Je vertelde het zelf al. Er wordt veel gezegd en geschreven over Vindicat. En waarschijnlijk hebben veel mensen hun oordeel ook al klaar liggen …

“Ja, maar klopt dat vooroordeel? Is alles wat je hoort, leest en ziet, is dat ook waar? Of is het misschien goed om je toch eens verder te verdiepen? Dat kan dus komend weekend. En om een mooi voorbeeld aan te halen. Ik woon nu zelf vijf jaar in Groningen. Vorig jaar heb ik een buurman en zijn vrouw uitgenodigd in het studentenhuis waar wij wonen. Ze hebben alles kunnen zien. Daarna zijn ze meegegaan naar de Sociëteit. Het werd een hele gezellige dag. En de reactie van onze buren was dat ze wel eens wat hoorden en lazen over Vindicat, maar dat hun bezoek aan ons hen toch positief verrast had. Die mensen zijn echt met een glimlach op hun gezicht weer naar huis gegaan.”

Je verblijft nu vijf jaar in Groningen. Hoe kijk je zelf tegen de stad en de samenwerking met de inwoners aan?

“Groningen is een prachtige stad. Ondanks dat mijn wieg hier niet heeft gestaan, ben ik wel van deze stad gaan houden. Het voelt als een tweede thuis. Door de jaren heen heb je een band opgebouwd met de mensen die op de markt staan, met de mensen in de supermarkt, met de café-eigenaar waar we wel eens een drankje drinken. Ik heb de afgelopen jaren mooie gesprekken mogen voeren. Gesprekken die respectvol waren, waarbij je van elkaar leert. En komend weekend hopen we dat in een groter verband te organiseren. De studentenpopulatie is groot. Maar dat is de groep inwoners ook. Elkaar kennen, de dialoog aan gaan. Ik denk dat het heel goed werkt in het nog mooier maken van deze stad.”

Het symposium in de Der Aa-kerk vindt komende vrijdag plaats vanaf 18.30 uur. De entree is gratis. De open dag van de Sociëteit vindt op zaterdag plaats, waarbij de deuren van 11.00 tot 17.00 uur geopend zijn. Meer informatie vind je op deze website.