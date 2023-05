Vier politieke jongerenorganisaties willen genderneutrale toiletten terug in Stadhuis

Foto: Ted Eytan (CC 4.0 SA)

In het Stadhuis op de Grote Markt mag geen enkel verschil meer zijn tussen dames- en herentoiletten. Daarvoor pleiten de jongerenorganisaties van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en D66 dinsdagochtend.

Zes jaar geleden zetten DWARS (GroenLinks), JS (PvdA), PINK (PvdD) en JD (D66) de door hen gewenste genderneutrale wc’s ook al op de agenda, voorafgaand aan de grote verbouwing en renovatie van het Stadhuis. Die kwamen er, maar niet overal in het gebouw. Dat is tegen het zere been van de politieke jongerenorganisaties (PJO’s) en daarom trekken dezelfde vier fracties nu opnieuw aan de bel.

Volgens de politieke jongeren is het besluit om toch ook dames- en heren-wc’s te installeren genomen zonder overleg met de gemeenteraad: “Juist het gemeentehuis moet inclusief blijven voor iedereen. Het is van groot belang dat trans- en non-binaire personen zich veilig en welkom voelen op het Stadhuis. Door weer onderscheid te maken tussen dames- en herentoiletten worden zij geconfronteerd met het openbaar maken van hun identiteit.”