Vertraging Gerrit Krolbrug leidt tot Kamervragen aan minister

Impressie via Bosch Slabbers Architecten

Het vertrouwen en draagvlak van de omgeving in het bestuur en de politiek worden geschaad door de nieuwe vertraging bij de bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug. Dat vindt de Tweede Kamerfractie van het CDA. Minister Harbers moet daarom actie gaan ondernemen.

CDA-Kamerleden Harmen Krul en Anne Kuik dienden donderdag vragen in over de bouw van de nieuwe overspanning van het Van Starkenborghkanaal. Eerder deze week werd duidelijk dat die er niet in 2026 gaat zijn, maar op z’n vroegst pas een jaar later. Het zou zelfs kunnen dat de brug pas in 2029 klaar is. Ook bouw van de noodbrug wordt opnieuw uitgesteld omdat de grond te slap is om een hellingbaan op te bouwen en ook de damwanden niet sterk genoeg zijn.

Volgens Krul en Kuik is dat onacceptabel en legt de vertraging een te grote druk op de bereikbaarheid voor een grote groep Groningers. Ook over de voortgang van de bouw van een tijdelijke oplossing om het Van Starkenborghkanaal over te steken, ruim twee jaar na aanvaring van de brug, is het duo niet te spreken.

De CDA-Kamerleden vinden dat Harbers actie moet ondernemen om te laten zien dat zowel de nieuwe brug als de tijdelijke oplossing hoge prioriteit hebben. De minister moet de overlast en de slechte bereikbaarheid van een belangrijk deel van de stad op korte termijn gaan aanpakken, maar ook zorgen dat de tijdelijke oplossing in de toekomst niet in de weg gaat zitten bij de bouw van de nieuwe brug.