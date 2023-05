Verschillende bekeuringen uitgedeeld rond festivalterrein Stadspark

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Handhavers van de gemeente Groningen hebben op Bevrijdingsdag diverse bekeuringen uitgedeeld aan mensen die in overtreding waren. Dat melden de handhavers op sociale media.

In het begin van de middag stonden de handhavers te overleggen toen ze een scooterrijder in de smiezen kregen. “Deze bestuurder droeg niet een helm.” De handhavers gaven de bestuurder daarop een stopteken en gingen met hem in gesprek. “Hij heeft van ons een proces verbaal gekregen omdat hij niet met een helm op reed.” In de avonduren kreeg men opnieuw een scooter in het vizier. “Op deze scooter zaten drie personen, waarbij de twee bijrijders een helm droegen, maar de bestuurder niet.”

En dat was niet het enige dat niet in de haak was. “De bestuurder bleek ook niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.” Om de zaak af te handelen werd de hulp ingeschakeld van de politie. Ook in deze zaak werden bekeuringen uitgedeeld.