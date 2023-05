Vernielings- en inbraakgolf gaat door: meerdere autoruiten sneuvel bij Kardinge

Foto: Tom Veenstra

In de nacht van woensdag op donderdag was het raak in Selwerd en Paddepoel, de nacht erop was Kardinge weer eens aan de beurt voor een reeks aan vernielingen en mogelijke inbraken in geparkeerde auto’s.

Dat bevestigt de politie, na berichtgeving door RTV Noord.

Meerdere autoruiten moesten het ontgelden in de nacht van donderdag op vrijdag op de parkeerplaats van Sportcentrum Kardinge. De inbraken zijn de zoveelste in een reeks aan inbraken die de noordelijke en oostelijke stadswijken sinds halverwege vorige maand teisteren. Volgens de politie wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de reeks inbraken, maar is er nog geen duidelijk verband tussen de reeks vernielingen (en de diefstallen die daar soms bij horen).

De dienst is daarom in gesprek met de gemeente over het plaatsen van camera’s rond één of meerdere plekken die de laatste maanden het doelwit zijn geworden van de vandalen en dieven. Het doel van de camera’s is tweeledig: ze moeten de daders weerhouden van nieuwe inbraken, maar ook vastleggen als ze opnieuw toeslaan.

Totdat de camera’s er zijn, is de politie altijd blij met tips en beelden die bij kunnen dragen aan het onderzoek naar de reeks vernielingen in de noordelijke en oostelijke stadswijken. Getuigen kunnen zich melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Wil je anoniem contact leggen, dan kan dit via telefoonnummer 0800-7000.