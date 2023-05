Vernielingen gepleegd in parkeergarage Tasmantoren, politie zoekt getuigen

Foto via Politie.nl

In de parkeergarage van de Tasmantoren in de wijk Oosterhoogebrug zijn dit weekend vernielingen gepleegd. Ook zijn er spullen ontvreemd. De politie is op zoek naar getuigen.

De vernielingen en diefstal vonden plaats tussen vrijdagavond 18.30 uur en zaterdagochtend 07.40 uur. “Heb je een persoon of personen gezien die zich vreemd gedroegen, of is een onbekend voertuig je opgevallen in de omgeving, dan komen we graag met je in contact”, meldt de politie. “Dit geldt ook voor mensen die andere informatie hebben, of die mogelijk in bezit zijn van camerabeelden.”

Zij kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.