Vernielingen gepleegd bij Nassauvijver, buurtvereniging geschrokken

Foto: Google Maps

Bij de Nassauvijver in de Oranjebuurt zijn de afgelopen dagen vernielingen gepleegd. Op een foto, die op sociale media is geplaatst, is te zien dat een muurtje van de vijver omver is getrapt.

“Wij vinden het heel erg vervelend dat dit is gebeurd”, laat de buurtvereniging weten. “We willen ook graag weten wie dit gedaan hebben. En waarom doe je zoiets?” Het is niet voor het eerst dat er vernielingen worden gepleegd in het gebied. “In december, in de aanloop naar Kerstmis, plaatsen we een kerstboom met verlichting bij de vijver. Die is de laatste keer al vrij snel vernield. En bij Koningsdag hebben we ons hart vastgehouden. We bouwen de avond voor de feestdag alles op, en we waren toch wel bang dat er vernielingen zouden worden gepleegd. Gelukkig is dat uitgebleven. Voor de duidelijkheid. We linken de gebeurtenissen niet aan elkaar vast, maar er zijn de afgelopen tijd verschillende vervelende dingen gebeurd. Waarbij we weten dat er zich ook een groep jongeren ophoudt bij en rondom de vijver.”

De Nassauvijver is in 1925 ontworpen door gemeentearchitect S.J. Bouma. Het bestaat uit een vijver met daaromheen statige trappen, zitjes en symmetrisch aangelegd groen. “Dat mensen er gaan zitten, dat is helemaal prima. Maar dat er dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen … blijf gewoon met je tengels van andermans spullen af. Wat dat betreft zou het ook heel mooi zijn als boa’s of politieagenten hier wat vaker langs zouden rijden. Om meer toezicht te houden.” De bewonersvereniging hoopt voorts dat de schade snel hersteld gaat worden.

Op Twitter circuleert een foto van de schade: