Verenigingen zoeken nieuwe manieren om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken

Foto: Macy van Geldrop

Het Huis voor de Sport Groningen, de Groningen Dorpen, CMO STAMM en het KultuurLoket (VRIJDAG) zien dat steeds meer vrijwilligersorganisaties moeite hebben met het vinden, binden en opleiden van vrijwilligers. Speeddates tussen Groningse organisaties moeten helpen om daar verandering in aan te brengen.

De organisaties deden, in opdracht van de provincie, onderzoek bij 253 actieve vrijwilligersorganisaties in Groningen naar hoe het gesteld is met de werving van vrijwilligers. Het voornaamste probleem blijkt het vinden van bestuursleden en het verleiden van jongeren voor vrijwilligerswerk. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrijwilligers in Groningen die recentelijk zijn gestopt, meestal ophouden met hun vrijwillige inzet omdat ze zich niet meer te willen binden of geen tijd meer hebben.

De meeste verenigingen willen daar verandering in aanbrengen, ook als daar veranderingen in het bestuur voor nodig zijn. De vier eerder genoemde organisaties organiseren, naar aanleiding van het onderzoek, drie avonden georganiseerd om huidige

besturen te ondersteunen en inspireren. Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden. Tijdens de avonden kunnen de deelnemende verenigingen, in de vorm van speeddates, kennis uitwisselen en kijken of er kan worden samengewerkt.

In Groningen vindt deze speeddate-avond plaats op woensdag 21 juni. Vertegenwoordigers van Groningse vrijwilligersclubs zijn dan welkom tussen 19.00 en 22.00 uur in Het Prinsentheater. Aanmelden via deze link.