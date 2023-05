Verdachte van betrokkenheid bij dood van patiënten blijft langer vast

Wilhelminaziekenhuis Assen

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van 24 patiënten tijdens de coronapandemie blijft dertig dagen langer vastzitten. Dat hebben zijn advocaten donderdag bekendgemaakt.

De 31-jarige inwoner van Veenhuizen was medewerker van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft zijn voorlopige hechtenis verlengd. Hij mag alleen contact met zijn advocaat hebben.

De verdachte werd aangehouden in verband met de dood van 24 patiënten in het Asser ziekenhuis. Eerder werkte hij in Groningen, in het Martini Ziekenhuis en het UMCG. Dat was vóór de coronapandemie. Deze ziekenhuizen zien geen aanwijzingen om aan te nemen dat de man bij hen voor onregelmatigheden heeft gezorgd. De openbaar aanklager stelt dat het onderzoek zich nu uitsluitend richt op de periode dat de verdachte werkzaam is geweest in Assen.