Verdachte steekpartij Zuiderdiep krijgt week om zich te melden, anders publiceert politie herkenbare beelden

Beelden via Politie.nl

De politie heeft maandagochtend een vervaagde foto gepubliceerd van een vermoedelijk minderjarige jongeman, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij op zondag 2 april een minderjarige jongen in zijn been heeft gestoken aan het Gedempte Zuiderdiep.

De verdachte is gefilmd na het steekincident, terwijl hij wegfietste op een zwarte damesfiets met een bagagerek voorop. Sindsdien is de politie op zoek naar deze jongeman. De verdachte krijgt een week de tijd om zich te melden bij de politie. Doet hij dat niet, dan worden scherpe foto’s en video’s van hem gepubliceerd.

De jongeman heeft een lichte huidskleur en is vermoedelijk rond de 16 á 17 jaar oud. Volgens de politie droeg de verdachte tijdens het incident een donkerblauwe Armani jas met een grijs logo. Ook had hij een zwarte trainingsbroek aan en een zwarte schoudertas om.

Bij de steekpartij, die op zondag 2 april rond 18.30 uur plaatsvond tegenover een horecagelegenheid aan het Gedempte Zuiderdiep, werd een minderjarige jongen uit de gemeente Midden-Groningen in zijn been gestoken. Het slachtoffer probeerde na het incident eerst zelf (met hulp van een vriend) bij een ziekenhuis te komen, maar werd daarna alsnog door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Het was druk op het Gedempte Zuiderdiep ten tijde van het incident, veel mensen hebben het zien gebeuren. De politie vraagt mensen die meer informatie hebben over het incident om deze alsnog te delen. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via (0800-7000). Via dit tipformulier op de website van de politie kunnen getuigen, naast een verklaring, ook beelden delen met de politie.