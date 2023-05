Velocitas na kampioenschap eersteklasser

Foto Andor Heij. Velocitas met de kampioensschaal

“Ik ga er vanuit dat ik ze vandaag wel mag uitdelen”, aldus de vertegenwoordiger van de KNVB, die al twee keer de medailles en de kampioensschaal voor Velocitas weer in kon pakken. Maar dit keer lukte het wel. Velocitas werd kampioen in 2L door Be Quick met 2-1 te verslaan.

Het was het vierde kampioenschap voor Velocitas op rij na de overstap van het zondag naar het zaterdagvoetbal. De Groningers moesten in de vijfde klasse beginnen. “Het is een unieke prestatie”, aldus Velocitas trainer Simon Cageling. “We zijn het even nagegaan, maar volgens mij heeft nog geen enkele club dat ooit gedaan”. Door dit kampioenschap in de tweede klasse L speelt Velocitas volgend seizoen in de eerste klasse. Die bestaat dan uit een mix van zaterdag en zondagverenigingen.

Het al weken gedegradeerd Be Quick maakte het Velocitas wel lastig zaterdagmiddag in het Esserbergstadion. De eerste kans was voor de gastheren. Kay Dollekamp stuitte echter één op één op Velocitas doelman Tuur de Vries. Het antwoord van Velocitas was een schot op de paal van Rutger Hofsteenge. Hofsteenge was vlak voor rust wel succesvol. Vanaf rechts plaatste hij de bal schitterend in de verre kruising: 0-1.

Een kleine tien minuten na de pauze leek Jesse Bosgraaf de winst veilig te stellen door hard raak te schieten: 0-2. Maar Be Quick kwam terug tot 1-2 toen Floris Diebels vanuit de draai raak mikte. Be Quick zocht de aanval, maar Velocitas liet zich geen tweede keer verrassen.

“Aan het eind stonden we denk ik wat op onze benen te trillen”, lachte een opgeluchte Cageling. “Ik in ieder geval wel. Maar het belangrijkste is dat we kampioen zijn geworden en dat is over het hele seizoen gezien terecht”.

Cageling had een nieuw kampioenschap niet verwacht: “Als je dit aan het begin van het seizoen had gezegd, had ik er voor getekend. Maar we hebben ook een hele goede groep met altijd een trainingsopkomst van twintig plus spelers”. Cageling heeft een prima gevoel over volgend seizoen: “Er gaan enkele spelers weg, maar er komen ook een paar goede bij. We hebben volgend jaar een goede groep met een gemiddelde leeftijd van 24, 25 jaar”. En tot besluit: “Maar we gaan nu eerst een mooi feestje vieren”.