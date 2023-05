Vegan Lentemarkt strijkt zondag neer op Vismarkt

Foto: Rick van der Velde

Op de Vismarkt is zondag een Vegan Lentemarkt te vinden. De markt wordt geopend door wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Eiwittransitie.

Op de markt staan plantaardige voeding en een duurzame levensstijl centraal. “Ook vorig jaar vond er een editie plaats op de Vismarkt”, laat de organisatie weten. “Die is erg succesvol verlopen. Daarom komen we dit jaar terug. Waarbij we dit keer het programma uitgebreid hebben.” Eén van de nieuwe onderdelen is een sprekersprogramma in Huize Maas. Zo komt Willem Vermaat vertellen over dierethiek. Is de stichting Vissenbelangen aanwezig om uit te leggen hoe belangrijk de oceaan is voor het klimaat en vertelt Animal Save Nederland hoe de Plant Based Treaty op politiek niveau probeert te zorgen voor globale verandering. Daarnaast zijn er lezingen van Cilla Voogd en Mireille Pletier. De lezingen zijn gratis te bezoeken.

Op de markt zullen allerlei ambachtelijke producten aangeboden worden. “Van bonbons en cupcakes, Italiaanse delicatessen en vegan kaasjes tot fairtrade kleding, duurzame kaarsen en herbruikbare verpakkingen.” In het midden van de markt zal er ruimte zijn om elkaar te ontmoeten en zal er muziek zijn van onder andere DJ Steely Roundbeat en muzikant-activist Harry Loco. Ook kunnen er spelletjes gespeeld worden.

De markt begint zondag om 11.00 uur en duurt tot 18.00 uur.