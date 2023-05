Veertig vrijwilligers timmeren huiskamer van stro en leem in elkaar in Ten Boer

Foto: Simon Wijma

Bij de coöperatie Woldwijk in Ten Boer is men deze week bezig met een bijzonder project. Veertig vrijwilligers bouwen op het terrein een huiskamer.

“De coöperatie Woldwijk bestaat uit drie woongebieden”, vertelt Simon Wijma. “Dat zijn Tiny House Woldwijk, StaatjeVrij en Landjegoed. Het bouwen van de huiskamer is onderdeel van Landjegoed. Landjegoed bestaat uit dertien huishoudens die hier op het terrein wonen. Woonruimtes, douches en toiletten waren er al, maar waar het aan ontbrak was een huiskamer. Een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, maar waar we ook mensen uit de omgeving kunnen ontvangen. En daarom hebben we dit plan bedacht, waar we een crowdfundingsactie voor opgezet hebben.”

“Muren van stro”

Bij de crowdfundingsactie was het doel gesteld op 10.000 euro. “Uiteindelijk is er zo’n 7.000 euro opgehaald. Dat was genoeg om aan dit project te kunnen beginnen. Met een groep van veertig vrijwilligers zijn we vier dagen geleden begonnen met de bouw. Het betonnen fundament was al gelegd, en wij zijn begonnen met de opbouw. De huiskamer moet een milieuvriendelijk gebouw worden. Zo bestaan de muren uit stro voor de isolatie en wordt het afgewerkt met leem. Daarnaast maken we gebruik van hout. De kozijnen voor de ramen zijn bijvoorbeeld van tweedehands hout.”

“Invloeden uit verschillende landen”

Landjegoed maakt bij de bouw gebruik van Mas con Menos. Dit is Spaanse voor ‘meer met minder’. Het is een internationaal bouwcollectief bestaande uit enthousiaste bouwers met als gemeenschappelijke factor een fascinatie voor zelfvoorzienend en vrij leven. “In de bouwwerken zijn invloeden uit verschillende landen te herkennen. Zo maken we bij de huiskamer gebruik van het Japanse suteki-systeem. We maken gebruik van zelfdragende balken die, door ze vast te klemmen, geen ondersteuning nodig hebben.”

“Plek om te ontmoeten”

Met de huiskamer gaat er ook een wens in vervulling: “Het gaat een grote woonkamer worden waarbij er in de toekomst ook nog een keuken aan wordt toegevoegd. Het wordt een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ook ontmoeting met dorpsbewoners plaats gaat vinden. De relatie met het dorp is al heel goed. Maar het is goed dat je ook mogelijkheden en activiteiten kunt organiseren om die band verder te versterken. Daarbij zien we deze huiskamer als een ideaal middel om dat doel te bereiken.”

“Tot woensdag werken we door”

De werkzaamheden zullen tot komende woensdag gaan duren. “Dan zal het nog niet af zijn, maar is wel het belangrijkste werk gedaan waarbij het dan wind- en waterdicht zal zijn. Voor vanavond gaat het spannend worden. Er worden regen- en onweersbuien verwacht. Het leem hebben we nog niet aangebracht, maar het stro is al wel geplaatst. Dus we gaan dit voor de zekerheid goed afdekken, zodat het niet nat kan worden. Na woensdag zullen we in kleinere groepjes aan dit project verder werken.”