Veel rookontwikkeling bij brand in woontoren De Rokade

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In woontoren De Rokade aan de Sportlaan heeft zondag aan het einde van de avond brand gewoed in een portiek. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 23.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Omdat het om een complex gebouw gaat werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “De melding was dat er forse rookontwikkeling uit een portiek zou komen”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Dit feit, in combinatie met de complexiteit van het gebouw, heeft ons doen besluiten om op te schalen naar grote brand.” Daarop werd een extra tankautospuit opgeroepen en ook het groot watertransport werd gealarmeerd.”

De brand kon snel onder controle worden gebracht. In het pand bleek een prullenbak in de brand te staan. “Wel staat er nog flink wat rook in het pand. Wij zijn nu druk bezig met ventileren.” Het gebouw hoefde niet ontruimd te worden. Hoe de prullenbak in de brand kon geraken is niet bekend.