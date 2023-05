Veel overtredingen bij maaltijd- en flitsbezorgers bij controle NVWA

Bij een controle bij verschillende maaltijd- en flitsbezorgers zijn afgelopen vrijdag tientallen overtredingen geconstateerd. Dat laat de NVWA maandagavond weten.

Bij de controle werd er behalve bij bedrijven in Groningen ook gecontroleerd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen, Breda, Maastricht, Haarlem, Almere en Tiel. In totaal werd gekeken bij meer dan 350 maaltijdbezorgers en bedrijven in de maaltijd- en flitsbezorging.

Teveel uren

“In meer dan twintig gevallen troffen inspecteurs bezorgers aan die jongeren waren dan 16 jaar”, schrijft de NVWA. “De jongste bezorger was pas 13 jaar oud. De werkzaamheden van deze bezorgers zijn op last van de Arbeidsinspectie direct gestaakt. In drie situaties werkten bezorgers stelselmatig langer dan toegestaan. Bijvoorbeeld door teveel uren te maken naast schooltijd of omdat zij teveel dagen achter elkaar draaiden. Daarnaast trof de inspectie 21 personen aan die niet gerechtigd waren om in Nederland te werken. Hun werkgever had geen tewerkstellingsvergunning voor hen aangevraagd.”

“Dit is niet het type land dat wij willen zijn”

In elf gevallen was er sprake van contante betaling of kregen werknemers te weinig betaald. “Onze inspecteurs komen bezorgers tegen die twintig euro krijgen voor een avond werken. Dat is natuurlijk absoluut niet wat het minimumloon in Nederland is. Dat is ook niet het type land dat wij willen zijn,” zegt Inspecteur-generaal Rits de Boer. Ook werd geconstateerd dat de veiligheid niet altijd op orde is. Zo staan er vaak zware artikelen op hoogte die eenvoudig op medewerkers kunnen vallen. Verder staan er soms veel producten in te smalle paden, zijn de nooduitgangen regelmatig geblokkeerd en zijn werknemers vaak niet goed op de hoogte van hoe ze moeten handelen in noodsituaties. De ondernemingen krijgen hiervoor een waarschuwing van de Arbeidsinspectie.